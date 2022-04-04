Лейпциг, Германия, 4 апреля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. 24-летний атакующий полузащитник «Ред Булл Лейпцига» и сборной Франции по футболу Кристофер Нкунку, получивший оценкой 9. 59 по версии портала WhoScored, был признан лучшим игроком прошедшего 28-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22.

Dierotenbullen.com Игроки «РБ Лейпциг»

В матче с дортмундской «Боруссией» (4:1), который состоялся 2 апреля, Кристофер Нкунку отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и четырьмя успешными обводками. Точность передач француза составила 76%.

Помимо Нкунку, в символическую сборную также вошли Ян Цоммер, Максимилиан Миттельштадт, Макото Хасэбэ, Рис Оксфорд, Кристиан Гамбоа, Карим Беллараби, Конрад Лаймер, Мадс Педерсен, Такума Асано и Флориан Нидерлехнер.

Ранее сообщалось, что на лидера «Ред Булл Лейпцига» претендуют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и мадридский «Реал». «Быки» готовы отпустить Нкунку, если поступит предложение в размере 75 миллионов евро.