Скопье, , 22:05 — REGNUM Бывший депутат Народной Скупщины Сербии Шаип Камбери 4 апреля сообщил о том, что свыше шести тысяч граждан Сербии албанской национальности были исключены из избирательных списков из-за печально известной насильственной отмены регистрации, которую сами албанцы уже называют этническими чистками нового типа, и не смогли принять участие в выборах 3 апреля. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi. Часть албанцев была исключена из избирательных списков.

«Выборы, выборы...» Цитата из х∕ф «День выборов». Реж. Олег Фомин. 2007. Россия

Из-за существенного для албанского меньшинства снижения числа избирателей, допущенных к выборам, в этот раз Камбери оказался единственным албанцем, прошедшим в новый состав Скупщины.

При этом сербы из Косово выезжали голосовать в муниципалитет Буяновац. По словам Камбери, это снизило число голосующих албанцев, поскольку они опасались возможных столкновений. Ранее власти Косово запретили работу избирательных пунктов Сербии на своей территории.

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