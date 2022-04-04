Мадрид, , 21:53 — REGNUM 31-летний фланговый нападающий «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар готов уйти из мадридского клуба в аренду ради выступления на чемпионате мира 2022 года. Об этом 4 апреля сообщило издание As.

Эден Азар Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Эден Азар принял участие в 22-х матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Азар выступает за «Реал» с 1 июля 2019 года после перехода из лондонского «Челси» за 115 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского футболиста, согласно данным портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Эдена Азара может подписать «Ньюкасл», выступающий в Английской Премьер-лиге.