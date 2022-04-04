Нижний Новгород, , 21:50 — REGNUM Нижегородская область является одним из регионов России с наибольшей убылью населения — в составленном аналитиками РИА Новости антирейтинге область занимает второе место по абсолютной убыли жителей за последние три года.

Нижний Новгород Alexxx Malev

По данным исследования, в период 2019 — 2021 годов в Нижегородской области этот показатель достиг 70,3 тысячи человек. То есть население региона сократилось на 2,2%.

На первом месте по абсолютной убыли жителей оказалась Саратовская область — она составила 78,9 тысячи человек. На третьем расположилась Кемеровская область — 69,9 тысячи человек.

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Также в пятёрку лидеров антирейтинга вошли Омская область с убылью населения в 64,6 тысячи человек и Алтайский край — 64,6 тысячи человек.

В процентном соотношении максимальная убыль населения зафиксирована в Еврейской автономной области — за последние три года регион лишился 3,8% своих жителей, в Курганской области — 3,5%, а также в Орловской, Смоленской и Тамбовской областях — по 3,4%.

Всего же по данным Росстата на начало 2022 года в Нижегородской области проживали 3 млн 140 тысяч граждан, из которых чуть больше 13 тысяч переехали в регион в период 2019 — 2021 годов.

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