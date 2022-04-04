Лондон, , 23:46 — REGNUM Опубликован официальный трейлер будущего сериала под названием Pistol. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале FX Networks 4 апреля.

Sex Pistols во время турне по США. 1978 Sexpistolsofficial.com

Предстоящий проект раскроет историю возникновения в 1970-х годах популярной британской группы Sex Pistols. Выход сериала, режиссёром которого стал Дэнни Бойл («Миллионер из трущоб»), намечена на 31 мая 2022 года.

Напомним, что Sex Pistols за время существования выпустили 10 различных пластинок. В 2006 году коллектив удостоился включения в американский Зал славы рок-н-ролла.

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