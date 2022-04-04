Москва, , 21:42 — REGNUM Ответ получит Франция на решение выслать группу российских дипломатов. Об этом заявила 4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

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«[Последует] достойный ответ», — заявила Захарова ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, порядка 30 дипломатов из России решили выслать власти Франции в рамках «общеевропейского демарша». Якобы эти дипломаты работают на российские спецслужбы, вредя интересам Парижа.

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