Париж, , 21:39 — REGNUM 23-летний универсальный нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе сообщил, что пока не принял решения касательно своего будущего в составе парижского клуба.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе Sandro Halank

«Я еще не решил, это все знают. Я размышляю, появились новые моменты и есть много нюансов, которые я должен рассмотреть. Если бы я уже принял решение, я бы объявил об этом. Можно ли продлить контракт и продолжить в «ПСЖ»? Да, конечно», — сказал Мбаппе в интервью Prime Video.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие 27-ми турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился семнадцатью забитыми мячами и тринадцатью результативным передачами. В восьми матчах Лиги Чемпионов УЕФА на счету француза 10 (6+4) очков по системе гол+пас.

Текущее соглашение Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до 30 июня 2022 года.