Милан, Италия, 4 апреля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. 45-летний итальянский специалист и главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги заявил, что пока не планирует продлевать контракт с «нерадзурри».

Steindy Хакан Чалханоглу

«Мой контракт действует до лета 2023 года. Руководство клуба уже обратилось ко мне с предложением продлить трудовое сотрудничество, однако я попросил отложить данный вопрос до конца текущего сезона. При этом отмечу, что чувствую веру со стороны клуба, игроков и болельщиков», — цитирует Индзаги издание DAZN.

Под руководством Индзаги «Интер», одержав восемнадцать побед в тридцати турах Серии А 2021/22 и набрав 63 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. Вчера, 3 апреля, «Ювентус» в матче 31-го тура уступил туринскому «Ювентусу» со счетом 0:1. Единственный мяч на 45+5-й минуте встречи ударом с одиннадцатиметровой отметки забил Хакан Чалханоглу ударом с пенальти.