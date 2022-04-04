Челябинск, 4 апреля, 2022, 21:34 — ИА Регнум. В Челябинске у местных жителей после прошедшего дождя остались на одежде следы грязи. Об этом пишут СМИ.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

Граждане пожаловались журналистам на размытые следы. В областном министерстве экологии уже нашли этому объяснение. Оказалось, что пыль от дорог и других источников смешалась с дождевыми каплями. Этому способствовало и отсутствие ветра.

«Прошедший дождь абсолютно безвреден, однако может иметь только неприятный эстетический эффект», — отмечает министр Сергей Лихачев.