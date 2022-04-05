Москва, , 07:42 — REGNUM Посольство Казахстана не комментирует наличие биолабораторий США на своей территории, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В разгар пандемии Россия оказалась в окружении биолабораторий США — эксперт Argumenti.ru

В настоящий момент посольство недоступно для комментариев. Вместо сотрудников отвечает автомат, предлагая оставить соответствующую заявку.

Напомним, что на территории Казахстана существует несколько биолабораторий США, одна из лабораторий, с самым высоким уровнем секретности (BSL4), была заложена в конце 2021 года в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбыльской области.