Москва, 4 апреля 2022, 21:32 — REGNUM Украинские нацисты били раненых за то, что те не могут быстро идти, били лётчиков, чтобы сделать инвалидами, рассказал журналистам военнослужащий по имени Андрей, вызволенный из украинского плена.

Убийство
Убийство
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Видеосвидетельства побывавших в плену у укро-нацистов опубликовало 4 апреля Минобороны России.

«Поставили к стенке кирпичной. Было много людей с оружием, ходили и каждый предлагал что-то с нами сделать — ноги прострелить, просто убить», — рассказал Андрей.

«Был только один человек, который говорил, что не стоит, что мы для чего-то понадобимся», — добавил он.

«Когда волокли нас из машины санитарной, там были мои товарищи, раненные в ноги. Они не могли быстро идти — их били.

Мы содержались в каком-то спортзале. Когда прилетал какой-нибудь снаряд и был слышен взрыв — входили несколько человек и избивали лётчиков. Там были два лётчика и их постоянно били, не давали им спать. Постоянно издевались именно над лётчиками и говорили, что если лётчики вернутся в Россию — то только инвалидами», — рассказал бывший пленный.

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