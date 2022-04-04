Верона, Италия, 4 апреля, 2022, 21:27 — ИА Регнум. 4 апреля в Вероне на стадионе «Маркантонио Бентегоди» футбольный клуб «Верона» в матче 31-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 одержал минимальную победу над «Дженоа» со счетом 1:0.

Эмблема футбольного клуба «Дженоа»

Единственный мяч на пятой минуте встречи забил 26-летний атакующий полузащитник сборной Аргентины Джованни Симеоне после передачи Даниэля Бессы. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франческо Фурне. Ассистенты главного судьи – Филиппо Валериани и Дарио Цеццони.

Стартовые составы команд:

«Верона»: Монтито, Касале, Чеккерини, Гюнтер, Фараони (Шутало, 79’), Лазович (Депаоли, 70’), Капрари (Фработта, 90’), Илич, Бесса (Онгла, 70’), Тамез, Симеоне.

«Дженоа»: Сиригу, Васкес, Френдруп, Хефти, Максимович, Мелегони (Экубан, 78’), Гюдмюндссон (Йебоа, 46’), Стураро (Гальдамес, 46’), Бадель, Портанова (Амири, 63’), Дестро (Пикколи, 63’).

«Верона», одержав двенадцатую победу в сезоне и набрав 45 очков, поднялась на девятую позицию в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» с 22-мя очками остался на восемнадцатом месте.