4 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Российские политики и политологи отметили, что киевский режим принял условия России и отказался от своих претензий на Крым, ДНР и ЛНР.

Елизавета Коробова, , 21:47 — REGNUM Готовность Киева пойти на территориальные уступки отметил целый ряд российских политиков и политологов по итогам очередного раунда российско-украинских переговоров, 4 апреля передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Эксперты в области политики отметили тот факт, что Киев уже успел ранее обозначить свою готовность отказаться от амбиций и стать, по сути, обыкновенным нейтральным государством.

«Проект соглашения, принятый Киевом под силовым давлением России, крайне важен для выстраивания дальнейшего диалога. Консультации проходят не только относительно таких важных тем, как международный статус Донбасса и Крыма, по вопросу которых, согласно словам помощника президента России Владимира Мединского, позиция России остается неизменной. Но и о положениях, о которых российские власти говорили долгое время. Среди них запреты на вступление в военные блоки, размещение ядерного оружия и иностранных баз, а также запрет на проведение военных учений без согласования со странами-гарантами, в том числе и Россией, что, в свою очередь, позитивно сказывается на стратегической стабильности и безопасности региона», — пишет политолог Екатерина Романова в своём Telegram-канале «Дом Романовой».

Владимир Мединский Дарья Антонова © ИА REGNUM

Но теперь мы можем убедиться в том, что Украина наконец-то осознала, что Крым, а также Донецкая и Луганская Народные Республики навсегда покинули её состав и больше никогда не вернутся.

«Украина фактически принимает позицию России, что ДНР и ЛНР, а также Крым — не территория Украины. Согласно проекту мирного соглашения, на данные территории не будет распространяться действие международных гарантий безопасности, что означает отказ от военного вмешательства», — считает Романова.

Некоторые политики отметили, что этого, конечно же, мало, ведь специальная военная операция России на Украине ставит перед собой куда более важные цели, нежели признание Киевом очевидного факта.

«Россия ставила основную задачу по демилитаризации и денацификации. России не нужна нацистская Украина как инструмент Запада по уничтожению России», — написал председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Иркутской области Иван Комельков в своём Telegram-канале «КОМЕЛЬКОВ на проVоде».

Тем не менее не может не радовать, что переговорный процесс между Россией и Украиной сдвинулся с мёртвой точки.

«Киев признает, что ОРДЛО (ДНР и ЛНР), Крым и Севастополь больше не являются украинскими. Об этом говорит Рустем Умеров, заявив, что по ним будут проводиться только двусторонние консультации, без участия третьих стран, которые могут помешать поиску оптимального решения. При этом позиция Москвы по Крыму и Донбассу неизменна, как отметил Владимир Мединский», — отметил Комельков.

Российско-украинские переговоры в Стамбуле Президентство Турецкой Республики

Возникло справедливое мнение, которое заключается в том, что признать реальность Киев заставил страх перед тотальным военным разгромом со стороны России.

«В Киеве наконец-то поняли, что могут всё потерять. Поэтому лучше пойти на выполнение мирных условий России. А ещё радует единение абсолютного большинства россиян в поддержке операции и политики руководства страны», — написала руководитель аппарата Молодёжного парламента при Госдуме Полина Юрманова в своём Telegram-канале «Мысли с ПольZой».

Не начни Россия специальную военную операцию на Украине, Киев в любом случае совершил акт агрессии против Российской Федерации, ДНР и ЛНР.

«Мы все прекрасно понимаем, что без проведения спецоперации Киев бы никогда не пошёл на открытый диалог с Россией, наоборот, возрастало бы присутствие иностранного контингента на территории Украины и шло бы ещё более активное давление на Россию по стратегическим вопросам её безопасности. В первую очередь претензии украинских властей по Крыму остались бы прежними, а к решению проблемы Донбасса киевский режим прибегнул бы к силовым методам, без учета интереса и волеизъявления проживающих там людей. Благодаря самоотверженности и героическому подвигу русских солдат, Киев идёт на уступки по ключевым вопросам спорных территорий», — пишет Telegram-канал PolitMark, автором которого является политолог Марк Ананченков.

Только силовое воздействие побудило Киев начать разговаривать с Россией человеческим языком.

«Это явное признание, что Крым и Донбасс не являются украинскими. Судя по той картине, которую мы имеем, лишь военная операция смогла склонить чашу весов с разумными доводами в сторону России. Будем ждать окончательного исхода событий, но уже сейчас понимаем правдивость фразы — «добро иногда должно быть с кулаками», — написала Светлана Пермякова — председатель Молодежной избирательной комиссии Иркутской области в своём Telegram-канале «С Байкала, с любовью».

Напомним, 4 апреля целый ряд российских политиков и политологов решил заявить о том, что очередной раунд российско-украинских переговоров доказал, что киевский режим готов пойти к России на уступки и, по крайней мере, отказаться от своих притязаний на Крым, Донецкую и Луганскую Народные Республики.