Москва, , 21:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил сербскому коллеге Александру Вучичу поздравительную телеграмму по случаю убедительной победы на выборах президента Сербии. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба президента России на официальном сайте kremlin.ru.

Владимир Путин и Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении отмечается, что итоги голосования в полной мере подтверждают широкую поддержку сербскими гражданами курса Александра Вучича, «направленного на решение актуальных социально-экономических задач и проведение самостоятельной, независимой внешней политики».

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать упрочению отношений стратегического партнёрства, существующих между нашими странами. Это, несомненно, отвечает интересам братских народов России и Сербии», — отметил в поздравлении глава российского государства.

Напомним, что на президентских выборах 3 апреля Александр Вучич набрал 59% голосов избирателей и одержал победу в первом круге голосования.