Ливерпуль, Великобритания, 4 апреля, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Руководство каталонской «Барселоны» отказалось от идет подписывать 29-летнего нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммеда Салаха из-за требований футболиста по контракту. Об этом 4 апреля сообщило испанское издание As.

Www.liverpoolfc.com Мохаммед Салах

В текущем сезоне Мохаммед Салах принял участие в 28-ми матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двадцатью забитыми мячами и десятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету египтянина восемь голов в восьми встречах.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 1 июля 2017 года после перехода из римской «Ромы» за 42 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, согласно данным портала transfermarkt, составляет 100 миллионов евро. Соглашение Салаха с «мерсисайдцами» рассчитано до 30 июня 2023 года.