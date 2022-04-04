Березники, Пермский край, , 21:18 — REGNUM Глава СКР Александр Бастрыкин требует возбудить уголовное дело после избиения школьницы в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Бастрыкин

Kremlin.ru

Такое поручение он направил руководству краевого следственного управления. Председатель требует возбудить дело незамедлительно и доложить об обстоятельствах преступления. Также он указал на то, что необходимо причины и условия, которые способствовали совершению этого преступления. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в Березниках. На девочку напала группа подростков.