Бастрыкин заинтересовался избиением школьницы в Пермском крае
Березники, Пермский край, 4 апреля, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин требует возбудить уголовное дело после избиения школьницы в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Александр Бастрыкин
Такое поручение он направил руководству краевого следственного управления. Председатель требует возбудить дело незамедлительно и доложить об обстоятельствах преступления. Также он указал на то, что необходимо причины и условия, которые способствовали совершению этого преступления. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в Березниках. На девочку напала группа подростков.