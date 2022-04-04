Лондон, , 21:13 — REGNUM Сегодня, 4 апреля, в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» футбольный клуб «Кристал Пэлас» в матче 31-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет лондонский «Арсенал». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

«Кристал Пэлас»: Висенте Гауйта, Тайрик Митчелл, Марк Гэи, Йоаким Андерсен, Натаниэль Клайн, Шейху Куяте, Джеффри Шлупп, Конор Галлахер, Джордан Айю, Уилфрид Заа, Жан-Филипп Матета.

«Арсенал»: Эрон Рамздейл, Бен Уайт, Габриэл, Седрик Соареш, Нуну Тавареш, Томас Парти, Мартин Эдегор, Гранит Джака, Эмиль Смит-Роу, Букайо Сака, Александр Ляказетт.

Последний матч «Кристал Пэласа» с «Арсеналом» состоялся 18 октября 2021 года. Та игра завершилась со счетом 2:2, а забитыми мячами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг, Кристиан Бентеке, Одсонн Эдуар и Александр Ляказетт.