Черкесск, , 21:12 — REGNUM В Карачаево-Черкесии планируется охватить летним организованным отдыхом порядка 12 тыс. школьников. Для приема детей будут открыты 103 пришкольных лагеря и шесть загородных. Об этом 4 апреля сообщил глава республики Рашид Темрезов по итогам совещания об организации образовательного процесса в школах региона, на котором также рассматривались вопросы организации летней оздоровительной кампании.

Отдых в лагере Obraz.volgograd.ru

Как подчеркнул Темрезов, среди детей, которым предоставят путевки в лагеря отдыха, будут школьники с ограниченными возможностями здоровья и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Глава Карачаево-Черкесии также отметил, что власти региона намерены организовать отдых ребят на высоком уровне, в том числе позаботиться о их безопасности и качественном питании.