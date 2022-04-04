Кострома, 4 апреля, 2022, 21:23 — ИА Регнум. В Костромской области назначили замгубернатора по внутренней и информационной политике. На смену Александру Фишеру пришёл костромич, бывший медик, заместитель председателя заксобрания региона Иван Богданов. Корреспондент ИА REGNUM попросил экспертов высказать мнение о его перспективах на новой должности.

Http://www.kosoblduma.ru Иван Богданов

По мнению политолога Николая Сорокина, назначение является перестановкой мест слагаемых, так как вектор внутренней политики в регионе определяет губернатор.

«Не думаю, что от замены Фишера на Богданова во внутренней политике Костромской области произойдут принципиальные изменения. В любом случае все ключевые решения в этой сфере принимал и будет принимать лично губернатор. Причём, он будет делать это в тех рамках и направлениях, которые ему определяет администрация президента. Назначение Богданова можно назвать вполне ожидаемым, так как Ситников не склонен к кадровым экспериментам, предпочитает работать с теми, с кем он давно знаком».

Пожелавший остаться неназванным эксперт по внутренней политике из Ярославской области полагает, что нового зама будут раздирать противоречия. Специалист, родившийся и реализовавшийся в Костроме, захочет найти компромисс между желаниями администрации президента и местных элит. Однако, с учётом внешнеполитических условий сделать это будет непросто.

«Фишер пытался совместить два тренда. Первый — федеральный, или, проще говоря — местные элиты надо подчинить, все должны прекратить самодеятельность и не иметь права на субъектность. Он пробовал найти компромисс, чтобы голос местных был так или иначе учтён. Это была и его установка, и установка губернатора, потому что они местные — практически «последние из могикан» в ЦФО. Получалось ли это? Если смотреть со стороны — да. Ну да, в 2021 году у вас было не ахти какое голосование за «Единую Россию». Но если сравнивать с Ярославской областью — вроде всё нормально. Однако, само наличие попыток достижения компромисса с точки зрения Москвы выглядят как диссонанс. Зачем договариваться, если можно всех построить? Полагаю, новому заму будет дана задача соответствовать федеральным трендам не только намерениями, но досконально, до последнего муниципалитета. Нет местных элит, есть общероссийская. Учитывая то, что Богданов местный, в голове у него будет то же, что и у Фишера — намерения о компромиссе. Но у него нет и не будет пространства для манёвра. Если раньше Москва определяла задачу, но разрешала выбирать инструменты, сейчас ситуация изменится — она будет определять и то, и другое. По сути, Богданов будет не актором, а исполнителем».

Главный редактор костромского интернет-телевидения «Logos» Иван Сарафанов напротив, возлагает на назначенца большие надежды. Руководитель СМИ хочет, чтобы администрация перестала придерживаться «двойных стандартов» в общении с прессой и считает, что Богданов может справиться с этой задачей.

«Мои пожелания очень просты — двойной стандарт в общении с местной прессой должен перестать существовать. Поясню — наш «Логос» воспринимают как достаточно оппозиционную структуру. Из-за этого нас часто не зовут на брифинги, пресс-конференции, некоторая информация до нас доходит очень поздно. В то время как СМИ, лояльным администрации, всё даётся гораздо легче. Иван Анатольевич может с этим справиться — для политика он достаточно открыт и контактен. У него мало тем, на которые он не готов разговаривать. Мне хотелось бы, чтобы департаменты стали более свободны в общении с журналистами, и перестали переадресовывать их даже по мелочам в департамент информационной политики. К тому же, давно пора поставить по самостоятельному пресс-секретарю в самые популярные департаменты. Например, в здравоохранение. Это улучшит коммуникацию не только с прессой, но и с обычными, рядовыми костромичами. В целом ожидания у меня позитивные. Александр Адольфович был человек суровый. Богданов может быть лояльнее по всем фронтам».

Запрос на улучшение коммуникаций есть и в политической сфере. Председатель Совета костромского отделения «Справедливой России — За правду» Александр Плюснин считает главным просчётом Фишера отсутствие диалога с местными партиями и просит Богданова не допускать подобных ошибок.

«Считаю, что между партиями — «Справедливой Россией», КПРФ, ЛДПР и администрацией не был налажен диалог на должном уровне. Рабочие встречи политических сил с губернатором крайне редки, от слова совсем. Если смотреть в целом, то вектор внутренней политики в Костромской области выстроен таким образом, чтобы закрывать текущие задачи и проблемы. На мой взгляд, Фишеру не хватало стратегического мышления, которое приобретает особую важность в сложившейся внешнеполитической ситуации. Я не надеюсь на прогресс и какую-то благосклонность с приходом Ивана Анатольевича, потому что он выходец из «Единой России», и будет развивать так называемую «партию власти». Но, тем не менее, желаю ему успехов в работе и прошу не забывать о двух обозначенных выше моментах».

Напомним, об уходе Александра Фишера из администрации региона стало известно 7 февраля 2022 года. Сам управленец объяснил принятие решение желанием отдохнуть от напряжённой работы и «переосмыслить» пройденный путь. До того как стать помощником и заместителем губернатора, Фишер работал журналистом, редактором службы радиовещания ГТРК «Кострома», редактором волгореченской телерадиокомпании. Иван Богданов не имеет опыта руководством медиа, но долгое время был депутатом (4−7 созывы Костромской областной думы), имеет опыт участия в избирательных кампаниях.