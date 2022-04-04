Подгорица, , 21:11 — REGNUM В Черногории существует шесть незаконных зоопарков, в которых содержится более 20 видов, находящихся под угрозой исчезновения, и 200 отдельных животных, сообщает RTCG.

Контактный зоопарк Марина Каширская © ИА REGNUM

Должный контроль и разрешительные меры должны быть как можно скорее предусмотрены Законом об охране природы, который регулирует эту проблему. Об этом было объявлено на круглом столе «Контрабанда и незаконное содержание диких животных – вызовы и текущая ситуация в Черногории, возможные решения проблем, примеры практики из региона и ЕС», организованного Центром защиты и изучения птиц.

Представитель министерства экологии, территориального планирования и градостроительства Тамара Брайович напомнила, что создана рабочая группа, которая инициировала внесение изменений в Закон об охране природы с целью усовершенствования этого закона.

«Одним из основных моментов, над которым нам предстоит работать, являются статьи, определяющие незаконное содержание животных и прописывающие адекватные условия. Благодаря очень интенсивной работе членов рабочей группы мы поняли, что не в состоянии систематически адекватно решить проблему», — сказала Брайович.

Представитель Агентства по охране окружающей среды Милан Газдич сказал, что за последние несколько месяцев было три актуальных случая, когда речь шла о незаконном содержании животных.