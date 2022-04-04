Вашингтон, , 21:34 — REGNUM Американский рэпер Baby Keem (Хайким Джамаал Картер-младший) поделился информацией о будущей совместной пластинке с Кендриком Ламаром. Об этом пишет издание HipHopDX 4 апреля.

Baby Keem Скриншот YouTube

По словам артиста, процесс создания альбома на текущий момент полностью зависит от Ламара и его свободного времени. Также Baby Keem заявил, что пока что не может назвать даже примерных сроков выхода проекта.

Ранее Baby Keem и Кендрик Ламар удостоились награды на церемонии вручения премии «Грэмми». Музыканты одержали победу в номинации «Лучшее рэп-исполнение».

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