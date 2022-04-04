Бишкек, , 21:09 — REGNUM Детский фонд ООН передал Министерству здравоохранения Киргизии средства индивидуальной защиты стоимостью более 22 млн сомов (около 22 млн рублей). Об этом сообщили в Минздраве сегодня, 4 апреля.

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В ведомстве отмечают, что гуманитарная помощь предназначена для местных медиков, задействованных в лечении пациентов с коронавирусом.

Гуманитарный груз от ЮНИСЕФ включает в себя 7 000 защитных костюмов, 7 000 медицинских халатов, 375 000 хирургических масок, 75 000 респираторных масок, 225 000 медицинских перчаток, 4 000 защитных визоров и 4 000 защитных очков.

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