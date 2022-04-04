Москва, 4 апреля, 2022, 21:05 — ИА Регнум. 57-летний российский специалист Заур Хапов назначен главным тренером московского «Локомотива». Об этом 4 апреля сообщили на официальном сайте «железнодорожников».

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Также сообщается, что Марвин Комппер, исполнявший обязанности главного тренера после ухода Маркуса Гисдоля, продолжит готовить команду к играм.

На данный момент «Локомотив» с десятью победами и 37-ю набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

10 апреля «Локомотив» в матче 24-го тура чемпионата России встретится с «Ростовом». Встреча пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена», а стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.