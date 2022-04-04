Сеул, , 21:04 — REGNUM Южнокорейский режиссёр Хван Дон-хёк работает над фильмом Killing Old People Club («Клуб убийства стариков»). Об этом 4 апреля пишет Variety.

Кадр из сериала «Игра в кальмара» Цитата из видео на YouTube

Картина Дон-хёка вдохновлена одним из рассказов писателя Умберто Эко. По словам режиссёра, его работа будет «ещё одним спорным фильмом». «Это будет ещё более жестоко, чем «Игры в кальмара», — заверил Хван Дон-хёк. Дата выхода картины и подробности её производства пока неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, что известность Хван Дон-хёку принёс драматический сериал в жанре выживания «Игра в кальмара» для сервиса Netflix. Мировая премьера шоу состоялась в сентябре 2021 года.

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