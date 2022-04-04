Челябинск, 4 апреля, 2022, 21:01 — ИА Регнум. В Челябинске 10-летняя девочка выбросила собаку из окна 20-го этажа. Об этом в соцсетях пишут местные жители.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Инцидент произошёл на улице Братьев Кашириных. На видеозаписях видно, что школьница затащила рыжую маленькую собаку наверх и сбросила вниз. Животное в результате погибло.

В полиции пояснили журналистам, что по факту произошедшего проводят проверку. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске девочка расчленила котёнка и сделала надписи кровью.