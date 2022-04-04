Тегусигальпа, 4 апреля 2022, 21:50 — REGNUM В Гондурас с начала 2022 года возвращено рекордное число нелегальных мигрантов. Об этом сообщает La Prensa со ссылкой на данные секретариата по миграционным вопросам.
Всего за три месяца 2022 года в страну было возвращено 22 750 человек. Большая часть гондурасцев — 11 610 человек — была задержана при попытке пересечь границу Мексики и США. Тем не менее 11 032 человека были арестованы уже на территории Соединённых Штатов.
Еще 47 граждан Гондураса были депортированы из стран Евросоюза, а 61 — из стран Латинской Америки.
Читайте ранее в этом сюжете: Власти Гондураса решили конфисковать имущество бывшего президента страны