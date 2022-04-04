Тегусигальпа, 4 апреля, 2022, 21:50 — ИА Регнум. В Гондурас с начала 2022 года возвращено рекордное число нелегальных мигрантов. Об этом сообщает La Prensa со ссылкой на данные секретариата по миграционным вопросам.

Maurizio Costanzo Гондурас. Деревенский мальчик

Всего за три месяца 2022 года в страну было возвращено 22 750 человек. Большая часть гондурасцев — 11 610 человек — была задержана при попытке пересечь границу Мексики и США. Тем не менее 11 032 человека были арестованы уже на территории Соединённых Штатов.

Еще 47 граждан Гондураса были депортированы из стран Евросоюза, а 61 — из стран Латинской Америки.