Бухарест, , 20:59 — REGNUM В ходе выступления президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами парламента Румынии несколько румынских народных избранников покинули зал заседаний высшего законодательного органа страны. Об этом 4 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, сначала мероприятие покинула независимый сенатор Диана Шошоакэ, заявившая, что указанное выступление было предварительно записано, и глава украинского государства обращался к румынским депутатам «не вживую».

Ее примеру последовали трое других парламентариев. При этом глава оппозиционной консервативной партии «Альянс за союз румын» (AUR) Георги Симион обвинил устроителей выступления Зеленского в «голливудской постановке».

Напомним, 4 апреля в 19:00 по местному времени Зеленский выступил с обращением в формате онлайн к депутатам обеих палат парламента Румынии. Он призвал Бухарест ввести новые санкции в отношении России.

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