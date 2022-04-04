Саратов, 4 апреля, 2022, 21:18 — ИА Регнум. В Саратове организована доследственная проверка после гибели рыбака, провалившегося под лед. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимняя рыбалка

По предварительным данным, днем 4 апреля 74-летний мужчина вместе с 81-летним приятелем приехали в поселок Вязовка на рыбалку. Около 10:00 (местное время), при переходе реки Волга, мужчины провалились под лед. Старший из них смог выбраться из воды. Затем он рассказал о случившемся первым встречным местным жителям. Тело 74-летнего мужчины из воды извлекли водолазы областной службы спасения.

На теле погибшего признаков насильственной смерти не обнаружено. Точную причину смерти мужчины установит экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, на 8 — 10 дней раньше средних многолетних сроков ожидается вскрытие малых рек ото льда в Саратовской области.

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