Казань, , 20:55 — REGNUM 25-летний атакующий полузащитник «Рубина» и сборной Дании по футболу Оливер Абильдгор восстановился от травмы и вернулся к тренировкам с казанской командой. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба клуба.

Матч «Зенит» — «Рубин» Дарья Драй © ИА REGNUM

В текущем сезоне Оливер Абильдгор принял участие в семнадцати матчах за «Рубин» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Сочи».

За «Рубин» Абильдгор выступает с 27 июля 2020 года после перехода из «Альборга» за 2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 25-летнего датчанина, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро.