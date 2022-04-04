Москва, 4 апреля, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Кинокомпания «Каропрокат» представила трейлер фильма «Ботан и Супербаба» на своём YouTube-канале. Пользователи Сети 4 апреля активно обсуждают ролик.

ИА REGNUM Социальные сети

Пользователи Сети выступили с критикой будущего фильма. Многие комментаторы предполагают, что блогер BadComedian (Евгений Баженов) снимет обзор на комедию.

«Зовите BadComedian. Женя, твой выход!» — пишет Stariy Voyaka.

«Опа, импортозамещение подъехало! Пойду в глаза закапаю, жжёт после этого шедевра», — шутит Choko Pai.

«Раньше думал, что хуже «Ёлок» и «Бабушки лёгкого поведения» уже не будет. Ошибался», — поделился Dementer Penter.

«Боже, за что нам все это?!» — спрашивает Александр Папарапам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в картине «Ботан и Супербаба» главные роли исполняют звёзды сериала «Полицейский с Рублёвки» София Каштанова и Роман Попов. Сценарий к фильму написал Илья Куликов.