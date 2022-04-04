Вашингтон, 4 апреля, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст (Йе) отказался от участия в предстоящем фестивале Coachella. Об этом 4 апреля пишет издание Variety.

Скриншот с YouTube Канье Уэст

В настоящее время точная причина отказа музыканта от выступления не уточняется, однако, по сообщениям близких к Уэсту лиц, он с самого начала не планировал выступать на фестивале и даже не репетировал. Имя нового хедлайнера мероприятия пока что неизвестно.

Ранее пользователи интернета создали петицию с просьбой отменить выступление Канье Уэста на Coachella. Поводом для подобного требования стало странное поведение рэпера в социальных сетях.