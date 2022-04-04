Москва, , 20:51 — REGNUM В районе города Северодонецк средствами ПВО были сбиты два беспилотника (БПЛА) украинских нацистов, сообщил 4 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Северодонецк.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 91 вертолет, 394 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1948 танков и других боевых бронированных машин, 212 установок реактивных систем залпового огня, 838 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1842 единицы специальной военной автомобильной техники», — рассказал Конашенков.

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