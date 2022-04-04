Ла-Пас, , 21:43 — REGNUM Представители Боливии выступили в Международном суде Гааги в защиту права на истоки реки Силалы, оспариваемом Чили. Об этом сообщает 4 апреля новостное агентство Ahora el Pueblo.

Герб Боливии

Иск против Боливии был подан Чили в Международный суд в 2016 году. Истец считает, что несмотря на то, что истоки реки находятся на территории Боливии, Чили также имеет право использовать ее воды.

В августе 2018 года администрация президента Боливии Эво Моралеса ответила встречным иском, к которому были приложены результаты геологических и гидрологических изысканий, согласно которым воды попадают в Чили по искусственно прорытым в начале 20 века каналам, что не позволяет присудить Силале статус международной реки. Иск Боливии не призывает Чили отказаться от использования источника, но накладывает на нее необходимости уплаты финансовой компенсации.

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