Ла-Пас, 4 апреля, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Представители Боливии выступили в Международном суде Гааги в защиту права на истоки реки Силалы, оспариваемого Чили. Об этом сообщает 4 апреля новостное агентство Ahora el Pueblo.

Герб Боливии

Иск против Боливии был подан Чили в Международный суд в 2016 году. Истец считает, что несмотря на то, что истоки реки находятся на территории Боливии, Чили также имеет право использовать ее воды.

В августе 2018 года администрация президента Боливии Эво Моралеса ответила встречным иском, к которому были приложены результаты геологических и гидрологических изысканий, согласно которым воды попадают в Чили по искусственно прорытым в начале XX века каналам, что не позволяет присудить Силале статус международной реки. Иск Боливии не призывает Чили отказаться от использования источника, но накладывает на нее необходимость уплаты финансовой компенсации.