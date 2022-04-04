Милан, Италия, 4 апреля, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Сегодня, 4 апреля, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится заключительный матч 31-го тура итальянской Серии А 2021/22 «Милан» — «Болонья». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Стартовые составы команд:

«Милан»: Майк Меньян, Давиде Калабрия, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Сандро Тонали, Исмаэль Беннасер, Браим Диас, Джуниор Мессиас, Рафаэл Леау, Оливье Жиру.

«Болонья»: Лукаш Скорупский, Эрон Хики, Адама Сумаоро, Артур Теате, Гари Медель, Мишель Абишер, Йерди Схаутен, Маттиас Сванберг, Митчелл Дийкс, Мусса Барроу, Марко Арнаутович.

На данный момент «Милан» с двадцатью победами, четырьмя поражениями и 66-ю набранными очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Болонья», набрав 33 очка, располагается на тринадцатой позиции.