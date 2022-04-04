Асбест, Свердловская область, 4 апреля, 2022, 20:47 — ИА Регнум. В Асбесте Свердловской области автомашина «Форд Фокус» насмерть сбила мужчину 1940 года рождения. Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД.

40.мвд.рф ДТП

Авария произошла утром 4 апреля возле дома №2 по ул. Промышленная. По предварительным данным, 28-летний водитель наехал на человека при проезде нерегулируемого пешеходного перехода и затем выехал в кювет и опрокинулся.

Водитель в то утро ехал на работу. Сотрудники ГИБДД установили, что он ранее был лишён водительского удостоверения.