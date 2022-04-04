Москва, , 20:45 — REGNUM Удары по военным объектам украинских нацистов и связанной с ними инфраструктуре продолжаются, сообщил 4 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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«В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 17 военных объектов Украины.

Среди них: два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск», — рассказал он.

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