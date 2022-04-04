Киев, , 20:39 — REGNUM Выступая по видеосвязи перед депутатами парламента Румынии, президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей румынского высшего законодательного органа ввести дополнительные санкции в отношении России. Об этом 4 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, в ходе экстренного заседания обеих палат парламента Румынии в 19:00 по местному времени румынские народные избранники заслушали заявление главы украинского государства.

По словам Зеленского, в ходе проведения операции по денацификации Украины российская армия якобы совершила ряд военных преступлений, и сейчас именно от стран Евросоюза зависит «возможность осуждения подобных действий».

Украинский президент, заявив, что сейчас «именно на территории Украины решается судьба всей Европы», призвал ввести «дополнительные санкции против Москвы».

После спича украинского президента на заседании парламента Румынии выступили глава сената (верхняя палата) Флорин Кицу, председатель палаты депутатов (нижняя палата) Марсель Чолаку и премьер-министр страны Николае Чукэ. Они заверили Зеленского в намерении Бухареста оказать Киеву финансовую и гуманитарную помощь.

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