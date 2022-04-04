Москва, 4 апреля 2022, 20:38 — REGNUM Части и подразделения Народной Милиции Луганской Народной Республики продолжают наступление на укрепленные районы украинских нацистов, сообщил 4 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
За день войска ЛНР продвинулись на два километра, блокировав населённые пункты Новотошковское, Боровское и Метёлкино.
Напомним, позиции украинских нацистов в этих районах укреплялись на протяжении семи лет.
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