Карталы, Челябинская область, , 20:37 — REGNUM В Карталинском районе Челябинской области организовали переправу на том месте, где талые воды размыли автомобильную дорогу. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Паводок Черкасский Андрей © ИА REGNUM

По данным Накануне.Ru, за 2 и 3 апреля спасатели переправили 58 человек и 20 автомашин. Это было сделано при помощи плавающего транспортёра.

Как сообщало ИА REGNUM, в муниципалитете размыло дорогу, связывающую село Великопетровка и деревню Горное. Добавим, сейчас уровень воды в реках на территории района спадает. Перелив через насыпную дорогу уже отсутствует. Её уже обследуют на предмет возобновления по ней движения.