Карталы, Челябинская область, 4 апреля, 2022, 20:37 — ИА Регнум. В Карталинском районе Челябинской области организовали переправу на том месте, где талые воды размыли автомобильную дорогу. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Паводок

По данным Накануне.Ru, за 2 и 3 апреля спасатели переправили 58 человек и 20 автомашин. Это было сделано при помощи плавающего транспортёра.

Как сообщало ИА REGNUM, в муниципалитете размыло дорогу, связывающую село Великопетровка и деревню Горное. Добавим, сейчас уровень воды в реках на территории района спадает. Перелив через насыпную дорогу уже отсутствует. Её уже обследуют на предмет возобновления по ней движения.