Москва, 4 апреля 2022, 20:34 — REGNUM Кинокомпания «Каропрокат» поделилась трейлером комедии «Ботан и Супербаба» режиссёра Дмитрия Меняйло. Ролик доступен на YouTube-канале студии с 4 апреля.
В картине главные роли исполняют звёзды сериала «Полицейский с Рублёвки» София Каштанова и Роман Попов. По сюжету, учёный Иван украл робота-андроида с внешностью красивой женщины, чтобы представить её на встрече выпускников как свою жену. Однако он не учёл, что робот — сверхсекретный прототип для боевых действий.
Добавим, что сценаристом фильма выступил Илья Куликов, создатель сериала «Полицейский с Рублёвки». Премьера комедии «Ботан и Супербаба» запланирована на 12 мая 2022 года.
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