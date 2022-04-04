Москва, , 20:34 — REGNUM Кинокомпания «Каропрокат» поделилась трейлером комедии «Ботан и Супербаба» режиссёра Дмитрия Меняйло. Ролик доступен на YouTube-канале студии с 4 апреля.

Герой Сергея Бурунова в фильме «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» Цитата из х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». Реж. Илья Куликов. 2019

В картине главные роли исполняют звёзды сериала «Полицейский с Рублёвки» София Каштанова и Роман Попов. По сюжету, учёный Иван украл робота-андроида с внешностью красивой женщины, чтобы представить её на встрече выпускников как свою жену. Однако он не учёл, что робот — сверхсекретный прототип для боевых действий.

Добавим, что сценаристом фильма выступил Илья Куликов, создатель сериала «Полицейский с Рублёвки». Премьера комедии «Ботан и Супербаба» запланирована на 12 мая 2022 года.

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