Мел Гибсон не стал комментировать инцидент с Уиллом Смитом
Вашингтон, 4 апреля, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Австралийский и американский актёр Мел Гибсон отказался от комментариев касательно недавнего скандала с участием Уилла Смита на «Оскаре". Информацию об этом приводит портал ComicBook 4 апреля.
Так, во время интервью телеканалу Fox актёру задали вопрос: «Вы понимаете ситуацию, вероятно, лучше, чем многие люди, с вашей карьерой. Мне интересно, если бы вы были тем, кто вскочил со своего места и дал пощечину Крису Року, с вами бы поступили так же, Мел?». В свою очередь Гибсон воздержался от ответа, указав пальцем куда-то за камеру и позже вовсе удалившись.
Напомним, что 28 марта 2022 года Уилл Смит ударил комика Криса Рока во время проведения «Оскара". Поводом для разбирательств стала шутка комика, адресованная супруге актёра.