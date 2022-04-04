Вашингтон, 4 апреля, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Австралийский и американский актёр Мел Гибсон отказался от комментариев касательно недавнего скандала с участием Уилла Смита на «‎Оскаре"‎. Информацию об этом приводит портал ComicBook 4 апреля.

Цитата из к/ф «Закатать в асфальт». реж С. Крэйг Залер. 2018. США, Канада Мел Гибсон

Так, во время интервью телеканалу Fox актёру задали вопрос: «Вы понимаете ситуацию, вероятно, лучше, чем многие люди, с вашей карьерой. Мне интересно, если бы вы были тем, кто вскочил со своего места и дал пощечину Крису Року, с вами бы поступили так же, Мел?». В свою очередь Гибсон воздержался от ответа, указав пальцем куда-то за камеру и позже вовсе удалившись.

Напомним, что 28 марта 2022 года Уилл Смит ударил комика Криса Рока во время проведения «‎Оскара"‎. Поводом для разбирательств стала шутка комика, адресованная супруге актёра.