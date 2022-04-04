Москва, , 20:32 — REGNUM 22-летний атакующий полузащитник московского «Динамо» и сборной Польши по футболу Себастьян Шиманьский с оценкой 8. 1 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком прошедшего 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Ароян против Шиманьского Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Динамо» с Себастьяном Шиманьским в составе одержало минимальную победу над «Краснодаром» со счетом 1:0. Единственный мяч на 45+6-й минуте встречи ударом с одиннадцатиметровой отметки забил Даниил Фомин.

В текущем сезоне Себастьян Шиманьский принял участие в 21-м туре чемпионата России, в котором отметился шестью забитыми мячами и семью результативными передачами. Также польский полузащитник получил пять желтых карточек.