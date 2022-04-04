Мюнхен, Германия, 4 апреля, 2022, 20:31 — ИА Регнум. 26-летний фланговый нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Серж Гнабри, как сообщает издание Goal, может сменить клубную прописку в ближайшее летнее трансферное окно.

Fcbayern.com «Бавария»

По информации источника, в подписании Гнабри заинтересованы мадридский «Реал», «Ливерпуль» и туринский «Ювентус».

В текущем сезоне Серж Гнабри принял участие в 28-ми турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету немца 4 (3+1) очка по системе гол+пас в шести матчах.

Гнабри выступает за «Баварию» с 1 июля 2017 года после перехода из бременского «Вердера» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Германии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.