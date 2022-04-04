Москва, , 20:31 — REGNUM Российские военные, попавшие в плен к украинским боевикам, подвергаются истязаниям, их почти не кормят, кому-то не дают воды, кого-то просто забивают до смерти, рассказал освобождённый из плена военнослужащий Максим.

Кровь kropekk_pl

«В первый день нашего пребывания в спортзале туда привезли одного человека, и доктор, который меня осматривал, сказал, что он до утра не доживёт. И этого человека всю ночь избивали, забивали до смерти. Просто ты лежишь, у тебя на глазах повязка, и на весь спортзал крики от боли этого человека. Вскоре они утихли, а утром нам сказали: «Вы вообще в курсе, что вы с трупом спали?» Такое чувство, что его били палками, потому что звук был очень глухой от ударов».

Максим рассказал, что пленных перевезли на автозаках в СИЗО службы безопасности:

«По приезде туда меня очень сильно избили. Я дня три не мог нормально спать, дышать. По приезде в СИЗО нас завели на этаж, руки за спиной, повязка на глазах. Только я начал заходить в помещение это, и мне сразу же прилетело по голове. А из-за травмы головы я от любого удара терял сознание».

Максим рассказал, как его били по голове, заламывали руки:

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«Орали, что мы тебе руку сейчас сломаем. Я пытался через силу подняться, мне опять прилетало по голове, — и так по кругу. Ногами, руками по животу били. А из-за того что ничего не ел, было крайне сложно всё это переносить. Все органы отбили. Я дня три не мог нормально спать, дышать просто-напросто из-за того, что у меня все внутренности болели».

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