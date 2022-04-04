Кито, 4 апреля, 2022, 20:34 — ИА Регнум. 16 офицеров и девять авиатехников ВВС Эквадора были арестованы и привлечены к ответственности из-за взрыва авиационного радара, установленного для контроля за авиацией наркоторговцев. Об этом сообщает 4 апреля новостное агентство Primicans.

Флаг Эквадора

В ходе расследования были выявлены несколько десятков технических ошибок в установке и эксплуатации, кроме того, стратегический объект не имел необходимой защиты от физического проникновения и даже камер видеонаблюдения.

Согласно внутреннему отчету, взрыв был спровоцирован не отказом оборудования и не коротким замыканием, а атакой наркоторговцев. Кроме того, установка радара была связана с серией протестов местного населения, считающего, что строительство негативно скажется на окружающей среде.

Установка радара была произведена менее чем за неделю в обход необходимых технических и геологических изысканий. Спустя 11 дней после установки радар был взорван.