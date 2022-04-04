Москва, , 20:13 — REGNUM «ВКонтакте» установила новый рекорд посещаемости. Об этом соцсеть сообщает в своём блоге 4 апреля.

ВКонтакте Martinsson Serg

По данным компании, месячная аудитория «ВКонтакте» превысила 100 млн пользователей. При этом в соцсети зафиксировали свыше 1 млрд просмотра клипов в сутки, и 1,31 млрд просмотров видео.

Ранее компания VK опровергла слухи о возможной продаже игрового подразделения MY. Games. «VK не рассматривает возможность продажи MY. Games», — заявили представители холдинга.

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